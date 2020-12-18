В Приамурье стимулирующие выплаты получили 3,5 тыс. человек за работу с ковид-пациентами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. медицинских работников и специалистов, осуществляющих мероприятия по устранению коронавирусной инфекции в Амурской области, с апреля 2020 года получили выплаты стимулирующего характера. По словам губернатора области Василия Орлова, выплаты специалисты получают своевременно, сообщает пресс-служба правительства региона.

"За счет средств областного бюджета установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда тем медицинским и иным работникам, которые участвуют в принятии мер по предотвращению мер по распространению на территории региона новой коронавирусной инфекции, но которым не установлены выплаты за счет средств федерального бюджета. Более 3,5 тыс. медицинских и иных работников уже получили такие выплаты на сумму 152,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, с апреля по ноябрь доплаты получили 1,7 тыс. врачей, 3,6 тыс. человек среднего и 1,2 тыс. человек младшего медперсонала и 381 водитель скорой медицинской помощи. Выплаты проводились из федерального бюджета, региону было направлено 1 млрд 292 млн рублей. С 1 ноября выплаты проводятся по линии соцстрахования. Более 94,7 млн рублей Амурской области выделено из федеральной казны на отпусков и выплат компенсации за неиспользованные отпуска таким специалистам.

Как отметил губернатор Василий Орлов, выплаты осуществляются своевременно. "На постоянном особом контроле доплаты медработникам, которые по роду своей деятельности работают с больными коронавирусом. И федеральные и областные выплаты у нас осуществляются своевременно", - сказал он.

В ходе ежегодной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным была озвучена информация о неполучении медицинскими работниками Мурманской области выплат за работу с больными с коронавирусной инфекцией. По ситуации следователи начали проверку.