Местами сильная гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве 18 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют местами сильную гололедицу в Москве, в области возможен снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от минус двух градусов до нуля, в ночь на субботу температура опустится до пяти градусов мороза.

В Подмосковье прогнозируют похолодание до пяти градусов мороза в дневные часы и до восьми градусов мороза в ночные.

Скорость ветра переменных направлений составит в пятницу от 3 до 8 м/с.

Предупреждение о желтом уровне опасности будет действовать в Москве до 06:00 мск, в Подмосковье - до 10:00 мск субботы.

Атмосферное давление составит в регионе 755 мм ртутного столба.