МВД установит дополнительные требования к экзаменатору на практическом экзамене на права

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. МВД России в соответствии с новым административным регламентом на практическом экзамене на права установит дополнительные требования к экзаменатору. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

"Проектом предусмотрены дополнительные требования к экзаменатору в части подачи им команд, соблюдения времени проведения экзамена и выбора движения в пределах утвержденным дорог и улиц", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по новым правилам сдачи экзамена на права экзаменатор перед его началом должен прогреть двигатель транспортного средства, рычаг коробки переключения передач перевести в нейтральное положение, включить стояночный тормоз и средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена.

Согласование в других ведомствах

Проект административного регламента МВД РФ о сдаче экзамена на водительские права и выдаче водительских удостоверений направлен на согласование в другие ведомства, сообщили в МВД.

"Проект административного регламента МВД РФ о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений с учетом предложений, поступивших в результате общественного обсуждения, направлен на согласование заинтересованными ведомствами", - сказали в пресс-центре.

Проект административного регламента МВД РФ о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений был разработан в целях реализации соответствующего постановления правительства РФ от 20 декабря 2019 года. В сентябре МВД России подготовило проект нового регламента. Изменения должны были вступить в действие 1 октября 2021 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 1 апреля 2021 года. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что документ может быть подписан в начале следующего года. Пока он обсуждается, и, возможно, в него будут внесены изменения.