Школы Хабаровского края получили 24 новых автобуса

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получили 24 автобуса, которыми обновят автопарк для развоза детей в школы. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"[Автобусы] выделены региону в рамках распоряжения правительства РФ и предназначены для подвоза школьников. Все машины изготовлены с учетом работы в северном климате: произведена термоизоляция кузова, увеличено количество печек в салонах", - говорится в сообщении.

Большинство машин направят в 12 районов края. Еще четыре автомобиля выделены для краевых подведомственных образовательных учреждений.

Автобусы производства ПАЗ и ГАЗ рассчитаны на перевозку от десяти до более 30 детей. Они оснащены ремнями безопасности, сигнальными кнопками, громкоговорящим устройством, приспособлением, не позволяющим машине двигаться при открытой двери. В салонах установлены стеллажи для ранцев.

"Автомобили, которые прибыли в край, позволят создать новые школьные маршруты, организовать перевозку дошкольников, обновить устаревший автопарк", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в министерстве образования и науки края, создание новых маршрутов входит в полномочия глав районов, администрации принимают решение самостоятельно. "Некоторые автобусы будут использоваться в качестве альтернативы услугам, которые предоставляют сейчас частные компании", - сказал представитель министерства.

В этом году в Хабаровском крае организовано 218 маршрутов для перевозки школьников. Всего перевозкой охвачено свыше 6,2 тыс. человек в 15 районах и двух городских округах.