"ВКонтакте" перевели на хакасский язык

ТАСС, 18 декабря. Социальная сеть "ВКонтакте" заработала на хакасском языке. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы Хакасского государственного университета, специалисты которого участвовали в переводе.

"Социальная сеть "ВКонтакте" полноценно заработала на хакасском языке. Теперь весь интерфейс соцсети можно увидеть на хакасском языке. Каждый зарегистрированный пользователь может перевести свою страничку на компьютере на хакасский язык, технической возможности для перевода приложений Android и iOS пока нет", - говорится в сообщении.

По данным университета, специалисты перевели около 200 тыс. слов и выражений. В работе участвовали выпускники кафедры хакасской филологии университета.

Ранее ТАСС сообщал, что министерство национальной и территориальной политики республики проводило тендер на перевод на хакасский язык социальной сети. Перевод делался для популяризации хакасского языка - 2020 год был объявлен годом хакасского языка.

Социальная сеть "ВКонтакте" запущена в 2006 году. Сейчас сайт социальной сети доступен более чем на 80 языках.