В Якутии завершилась вакцинация от гриппа

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа завершена в Якутии, привито более 60% населения, сообщила на брифинге в пятницу министр здравоохранения региона Елена Борисова.

"Ковид и те режимные меры, которые сегодня применяются, позволили нам сегодня снизить заболеваемость по ОРВИ и гриппу. Мы видим, что [заболеваемость] не превышает пороги, особенно среди детского населения. Обычно в этот период мы уже входили в некий формат карантина по ОРВИ и гриппу. Сегодня те меры, которые приняты, в том числе вакцинация от гриппа, которая завершена в нашей республике и привито более 60% населения, дали нам такой положительный результат", - сказала Борисова.

Всего в Якутии проживает более 971,9 тыс. человек.

Якутия находится на втором этапе снятия ограничений в условиях пандемии. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки, одиночные или с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. В общественных местах и на транспорте введен масочный режим, с ограничениями работают кафе и рестораны.

Ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса продлены в Якутии до 15 января. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 23 637 случаев инфицирования, выздоровели 21 126 человек, умерли 333.