МТС запускает два телеканала с российским и зарубежным контентом

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания "МТС Медиа" (входит в группу МТС) запускает в тестовом вещании два телеканала, транслирующих фильмы и сериалы в формате высокой четкости HD. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"18 декабря начнут тестовое вещание два собственных телеканала, произведенных МТС Медиа. Телеканал KinoJam1 будет посвящен исключительно отечественному кинематографу, в то время как на канале KinoJam2 будут сосредоточены популярные зарубежные сериалы и фильмы", - рассказал собеседник ТАСС.

На момент запуска телеканалы будут доступны абонентам онлайн-кинотеатра МТС ТВ, домашнего и спутникового телевидения от МТС. В дальнейшем компания рассматривает возможность выхода в сети других операторов.

Вещание телеканалов будет круглосуточным. Сетка будет формироваться в том числе с учетом основных календарных праздников и ключевых событий в киносериальной индустрии ("Оскар", "Ника").