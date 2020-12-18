Филиал издательства "Наука" в Петербурге продолжит работать, решение о закрытии отменено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал издательства "Наука", который является одной из старейших издательских компаний России, продолжит работу. Недавний приказ, согласно которому планировалось до середины декабря закрыть филиал из-за финансовых затруднений, отменен, сообщила ТАСС руководитель филиала Елена Соловьева.

Ранее региональные СМИ сообщали о возможном закрытии филиала "Наука" из-за финансовых проблем учреждения к 15 декабря.

"Действительно, приказ о закрытии был, однако на сегодняшний момент есть официальный документ руководства издательства об отмене этого приказа. Поэтому хочу вам заявить, что сокращения штата не будет, филиал продолжает работать. <...> На сегодняшний день задолженности по электричеству и отоплению погашены", - сказала Соловьева.

По ее словам, сейчас ведется разработка антикризисного плана по развитию филиала издательства, рассматривается ряд проектов для возобновления деятельности учреждения. "Финансовая ситуация непростая, но мы будет работать над ее улучшением", - отметила Соловьева. Она добавила, что сегодня в филиале издательства работают около 50 сотрудников.

Санкт-Петербургский филиал издательства "Наука" является одним из старейших издательств России, здание расположено на Васильевском острове. Издательство "Наука" как самостоятельное учреждение было основано в Петрограде 14 апреля 1923 года и носило название "Издательство Российской академии наук". В 1934 году издательство переехало в Москву, а в Ленинграде было образовано Ленинградское отделение издательства академии наук СССР.