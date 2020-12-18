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В Госдуме считают, что в штат детских поликлиник необходимо ввести психологов

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич также видит необходимость выстраивания в России системы связи детской поликлиники и школы в части работы психологической службы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") видит необходимость выстраивания в России системы связи детской поликлиники и школы в части работы психологической службы, а также включения психологов в штат детских поликлиник.

"Не стоит дожидаться трагедии или очередной пандемии. Необходимо выстроить систему на уровне связи детской поликлиники и школы. У нас до сих пор в штатах детских поликлиник нет психологов. И в этом вопросе предстоит большая работа", - отметил Менделевич в беседе с корреспонденом ТАСС в пятницу.

Он напомнил, что, согласно недавнему исследованию Минздрава, у 83,8% российских школьников из-за самоизоляции и дистанционного обучения наблюдается ухудшение психического состояния. При этом, по словам депутата, пандемия лишь обострила проблемы, которые существовали и до нее.

"Сейчас различные форматы работы психологов предлагают и НКО, и Минпросвещения. Однако, на мой взгляд, наиболее оптимальным была бы организация деятельности психологов с детьми на уровне Минздрава, учитывая мнения НКО, практикующих специалистов, представителей сферы образования, родительского сообщества", - считает Менделевич.

Теги
РоссияМенделевич, Борис Давыдович
Пандемия COVID-19
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