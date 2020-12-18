На Дальнем Востоке местные власти решили проблемы с лекарствами для больных COVID-19

ТАСС, 18 декабря. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) решили проблему обеспечения жителей лекарствами от коронавируса, в том числе бесплатными препаратами для амбулаторных больных. Об этом сообщили представители региональных властей после большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Накануне на ежегодной пресс-конференции Путин пообещал разобраться с судьбой средств, выделенных на обеспечение лекарствами от коронавируса. Такое решение он принял после обращения жителя Рязанской области, который пожаловался на то, что не получил лекарства от коронавируса при лечении на дому. Глава государства напомнил, что регионам было направлено 5 млрд рублей на бесплатную выдачу лекарственных препаратов при лечении на дому.

Лекарства для амбулатории

По данным властей дальневосточных регионов, амбулаторные больные обеспечены достаточным количеством лекарств от коронавируса. "На приобретение лекарств для сахалинских пациентов с коронавирусом выделено 18 млн рублей из федерального бюджета. Дополнительно ожидается еще 10 млн. Кроме того, по моему поручению 8 млн рублей будет направлено из регионального бюджета на приобретение противовирусных препаратов и антибиотиков для амбулаторных пациентов", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Всего в регионе бесплатные лекарства от коронавируса получают 1,5 тыс. амбулаторных пациентов.

В Амурской области первая партия лекарств для заразившихся жителей, проходящих лечение на дому, поступила в ноябре. Первыми препаратом были обеспечены дети из Благовещенска и Шимановского района на севере региона. Как отметили в правительстве области, в целом запас лекарственных препаратов в инфекционных госпиталях из расчета месячной потребности обеспечен. Для амбулаторного лечения лекарственные препараты закупаются за счет средств областного и федерального бюджетов - на это выделено 84,6 млн и 29,7 млн рублей соответственно.

Хабаровский край, которому ранее из федерального бюджета выделили 49,5 млн рублей, в ближайшее время получит из резервного фонда правительства РФ еще 27,3 млн рублей. На эти средства лекарствами будут обеспечены не менее 3,2 тыс. пациентов. Этого достаточно, чтобы обеспечить пациентов с коронавирусом лекарствами в январе 2021 года, уточнили в краевом правительстве.

Как отметили ТАСС в Минздраве Приморского края, все препараты распределяются согласно уровню заболеваемости в каждом конкретном районе. Их получают все медорганизации, которые ведут амбулаторных пациентов, в том числе фельдшерско-акушерские пункты.

В Еврейской автономной области бесплатные лекарства выдают районные больницы, а распределение координирует областная больница. Как рассказал ее главный врач Филипп Рябко, препараты выданы в районные медучреждения на основе сформированной потребности. В частности, в Биробиджане лекарственные наборы получили 143 человека. Более 3 млн рублей будет затрачено на покупку препаратов для формирования запаса на новогодние праздники.

Запасы в аптеках

Одновременно регионы Дальнего Востока практически полностью решили вопрос с дефицитом лекарств для пациентов в стационарах. "В Бурятии доставка лекарственных препаратов от новой коронавирусной инфекции при подтвержденном диагнозе осуществляется во все города и населенные пункты региона силами медицинских работников и волонтеров", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Бурятии, где в октябре - начале ноября был дефицит препаратов из-за резкого роста количества инфицированных коронавирусом.

В соседнем с Бурятией Забайкальском крае ситуация с лекарствами также стабилизировалась, сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения и закупок Минздрава Забайкалья Татьяна Скрипниченко. "У нас проблема закрыта по антибактериальным препаратам, по противовирусным, благодаря взаимодействию с Минпромторгом России периодически поступают по разным наименованиям антибактериальные препараты. В наличии сейчас есть арбидол, гриппферон, ингавирин, то есть все необходимые препараты в аптечном складе есть", - сказала она.

Несмотря на проблемы с логистикой, в полном объеме медикаментами обеспечены и Магаданская область, и Якутия. "Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом Российской Федерации, и все наши районы распределены на достаточно большой территории. В связи с этим один из главных вопросов, который решался, - это доставка лекарственных препаратов в отдаленные населенные пункты. В октябре был принят регламент по доставке, куда соединили все виды транспорта. В разные времена мы отправляли тесты и лекарства в районы на паромах, на воздушных подушках, на самолетах. Все районы у нас обеспечены лекарствами [на данный момент]", - сказала ТАСС заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Как сообщили агентству в пресс-службе правительства Камчатского края, до конца года в этот регион для пациентов с коронавирусом поступят лекарственные препараты на общую сумму в 34 млн рублей. Кроме того, для лечения заболевших на амбулаторном этапе Камчатскому краю из федерального бюджета выделено более 11 млн рублей.

"На территории Камчатского края, как и в других субъектах РФ, наблюдаются перебои в поставках ряда лекарственных препаратов в аптечные организации, а именно арбидола, гриппферона, азитромицина, фавипиравира. Причина перебоев с поставками указанных лекарственных препаратов возникла в связи с возросшей потребностью у потребителей и отсутствием их у производителей на всей территории Российской Федерации. Однако в аптечных организациях Камчатского края имеются аналоги указанных выше лекарственных препаратов", - отметили в пресс-службе.

Здравоохранение Чукотки создало запас лекарств для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты, в том числе и в удаленных населенных пунктах, вплоть до конца февраля 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. При этом в отдаленных селах округа больных пока нет.

Статистика по коронавирусу

По последним данным, на Дальнем Востоке зарегистрировано 173 467 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 150 292 жителя, 2 022 человека умерли. Наиболее сложная обстановка с заболеваемостью сохраняется в Магаданской области, где на 100 тыс. жителей приходится 4 468 случаев заражения, а также на Камчатке (2 856 случаев) и Сахалине (2 793 случая). По числу ежедневно регистрируемых заразившихся лидирует Хабаровский край - там за последние сутки врачи подтвердили коронавирус у 343 человек.