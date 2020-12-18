В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем для работников бюджетной сферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение перенести выходной на 31 декабря для работников бюджетных учреждений, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

На предприятиях решения о переносе выходных будут принимать руководители.

"Рабочий день для работников бюджетных учреждений Ленобласти перенесен с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Руководителям иных предприятий и организаций рекомендовано также перенести рабочий день своими решениями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев ранее попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.

Ранее ряд регионов РФ уже объявил 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.