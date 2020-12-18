Эксперт сообщил, что в России в первые месяцы пандемии снизилось потребление алкоголя

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Снижение потребления алкоголя наблюдалось в России в первые месяцы пандемии коронавируса, при этом уменьшились как частота приема, так и объем выпитого за один раз спиртного. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты" сообщил профессор Высшей школы управления здравоохранением Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, консультант ВОЗ Артем Гиль.
"Потребление алкоголя в первые месяцы пандемии в России снизилось, причем уменьшились как частота его приема, так и объем употребляемого за один раз спиртного", - сказал он, комментируя предварительные результаты европейского исследования влияния пандемии на потребление алкоголя.
По словам эксперта, проверяется гипотеза о том, что снижение потребления алкоголя в России было менее выраженным среди людей, для которых пандемия стала источником стресса. "Также тестируется гипотеза о том, что частота и объем потребления алкоголя в большей степени изменились в результате пандемии у мужчин, чем у женщин, а частота потребления алкоголя в больших разовых количествах увеличилась среди населения, которое злоупотребляло алкоголем еще до пандемии", - добавил Гиль.
"Результаты исследования прежде всего свидетельствуют о том, что в ходе пандемии происходит изменение потребления алкоголя", - подчеркнул эксперт. По его словам, это значит, что любая страна, занимающаяся политикой по контролю употребления спиртного на государственном уровне, должна усиливать мониторинг в такие кризисные периоды и предпринимать соответствующие меры в случае фиксации роста его потребления среди определенных групп населения.
В апреле 2020 года 11 ведущих исследовательских институтов, включая Сеченовский университет, запустили европейское исследование о влиянии пандемии на потребление алкоголя. Специально для него был разработан 10-минутный онлайн-опрос, который можно пройти на 21 языке, в том числе и на русском.