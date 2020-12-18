Эксперт сообщил, что в России в первые месяцы пандемии снизилось потребление алкоголя

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Снижение потребления алкоголя наблюдалось в России в первые месяцы пандемии коронавируса, при этом уменьшились как частота приема, так и объем выпитого за один раз спиртного. Об этом порталу " Будущее России. Национальные проекты " сообщил профессор Высшей школы управления здравоохранением Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, консультант ВОЗ Артем Гиль.

"Потребление алкоголя в первые месяцы пандемии в России снизилось, причем уменьшились как частота его приема, так и объем употребляемого за один раз спиртного", - сказал он, комментируя предварительные результаты европейского исследования влияния пандемии на потребление алкоголя.

По словам эксперта, проверяется гипотеза о том, что снижение потребления алкоголя в России было менее выраженным среди людей, для которых пандемия стала источником стресса. "Также тестируется гипотеза о том, что частота и объем потребления алкоголя в большей степени изменились в результате пандемии у мужчин, чем у женщин, а частота потребления алкоголя в больших разовых количествах увеличилась среди населения, которое злоупотребляло алкоголем еще до пандемии", - добавил Гиль.

"Результаты исследования прежде всего свидетельствуют о том, что в ходе пандемии происходит изменение потребления алкоголя", - подчеркнул эксперт. По его словам, это значит, что любая страна, занимающаяся политикой по контролю употребления спиртного на государственном уровне, должна усиливать мониторинг в такие кризисные периоды и предпринимать соответствующие меры в случае фиксации роста его потребления среди определенных групп населения.

В апреле 2020 года 11 ведущих исследовательских институтов, включая Сеченовский университет, запустили европейское исследование о влиянии пандемии на потребление алкоголя. Специально для него был разработан 10-минутный онлайн-опрос, который можно пройти на 21 языке, в том числе и на русском.