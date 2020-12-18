Кабмин выделит 1 млрд рублей на цифровой контент для школ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство выделит 1 млрд рублей на обеспечение школ цифровыми конспектами и интерактивными обучающими материалами. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

"На обеспечение школ современным контентом из резервного фонда правительства выделяется 1 млрд рублей", - говорится в сообщении. В частности, "на эти деньги будут приобретены цифровые конспекты по всем общеобразовательным предметам с 1-го по 11-й класс, а также интерактивные обучающие материалы", в том числе различные игры, тесты, виртуальные лаборатории, мультимедийные карты, хрестоматии, архивные и исторические документы. "Это поможет сделать обучение интересным и увлекательным, а главное - будет отвечать запросам современных школьников", - считают в правительстве.

В кабмине отметили, что в 2021 году "все российские школы будут подключены к высокоскоростному интернету", в результате чего учащиеся по всей стране смогут получить равный доступ к качественным и современным образовательным программам.