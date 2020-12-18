ПФР разъяснил условия получения новых выплат в 5 тыс. рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) беззаявительно перечислит выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно в размере 5 тыс. рублей. Новая выплата положена семьям с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года не исполнилось восемь лет, сообщили в пятницу в пресс-службе ПФР.

"В соответствии с указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, которая составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет", - говорится в сообщении.

Выплата будет перечислена по принципу "социального казначейства": за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о выплатах на детей, принятых весной и летом. "Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно", - подчеркнули в ПФР.

В фонде напомнили, что заявление понадобится, если ребенок появился в семье после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей в ПФР в течение года. "В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который перечислят средства. На это есть больше трех месяцев - соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Также заявление понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет", - добавили в ПФР.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что семьям с детьми до семи лет включительно будет выплачено по 5 тыс. рублей в рамках программы государственной поддержки семей. По данным Минфина, выплата коснется 14,7 млн детей, на ее осуществление потребуется 73,5 млрд рублей.