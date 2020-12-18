Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Компания Johnson & Johnson запустила третью фазу испытаний своей однокомпонентной вакцины, которую разрабатывает ее фармподразделение Janssen. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании в Twitter .

"Третья фаза ключевого, масштабного исследования в нескольких странах однокомпонентного кандидата вакцины Janssen от COVID-19 полностью запущена, в ней принимают участие порядка 45 тыс. человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что промежуточные результаты исследования ожидаются 21 января.

Американская компания Moderna, а также концерн Pfizer и BioNTech уже завершили третью фазу испытаний своих двухкомпонентных вакцин, регуляторы Великобритании и США разрешили вакцинацию населения их препаратами.