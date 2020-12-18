Лидеры Конгресса США сообщили о намерении в ближайшие дни привиться от коронавируса

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в четверг о готовности сделать в ближайшие дни прививку от COVID-19 в рамках разрабатываемого для членов Конгресса плана вакцинации.

"Я планирую сделать прививку в предстоящие несколько дней, - цитирует газета The Hill заявление 80-летнего спикера Палаты представителей. - Но и после прививки я буду следовать рекомендациям [Центров по контролю и профилактике заболеваний], буду носить защитную маску и предпринимать другие научно обоснованные шаги для предотвращения распространения вируса".

Чуть ранее, сообщила газета, об аналогичной готовности сделать прививку от COVID-19 известил лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл. Он также подтвердил намерение и после вакцинации соблюдать все рекомендованные в условиях пандемии меры предосторожности, включая социальное дистанцирование и ношение маски.

"В соответствии с рекомендациями правительства я был проинформирован Управлением лечащего врача Капитолия о том, что я имею право на вакцинацию от COVID-19, которую я и пройду в ближайшие дни", - приводит "Хилл" заявление 78-летнего лидера республиканского большинства.

В четверг Управление лечащего врача Капитолия сообщило о том, что все члены Палаты общин и Сената могут пройти вакцинацию от коронавируса, уже начатую на этой неделе в США для медицинских работников. "Небольшое количество доз вакцины от COVID-19 будет предоставлено как часть первого транша вакцины, распространяемой по стране, - цитирует издание уведомление, составленное главврачом Конгресса Брайаном Монаханом. - Моя рекомендация вам совершенно определенная: нет никаких причин, по которым вам следовало бы откладывать эту вакцинацию".