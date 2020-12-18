Комитет Госдумы поддержал введение уголовного наказания за блокирование дорог

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за умышленное блокирование транспортной инфраструктуры и создание помех движению. Заключение комитета опубликовано в думской электронной базе.

"С учетом того, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта, комитет поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - говорится в тексте.

Автором законопроекта выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"). Изменения вносятся в статью 267 Уголовного кодекса РФ, которая в нынешней редакции касается приведения в негодность транспортных средств или путей сообщения. В ней предлагается предусмотреть ответственность за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц.

Такое преступление будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. При этом законопроект предусматривает ужесточение ответственности в случае, если такие действия привели к причинению вреда здоровью разной степени тяжести или гибели людей. Максимальный срок лишения свободы может составить до 10 лет.