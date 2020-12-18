Суд признал сведения Навального недостоверными по иску Удодова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в пятницу взыскал с Алексея Навального 350 тыс. рублей по иску о защите чести и достоинства от предпринимателя Александра Удодова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворены следующие требования: признать сведения недействительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязать удалить сведения, распространенные в сети Интернет, обязать ответчика опровергнуть несоответствующие действительности сведения, а также взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 350 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Основанием для подачи иска стало расследование, опубликованное Навальным, о приобретении шести квартир в Нью-Йорке компаниями, якобы связанными с Удодовым. В иске бизнесмен просил суд обязать удалить сведения в статьях в аккаунте (блоге) Навального и в размещенных видеороликах на канале в YouTube. Кроме того, он просил обязать опровергнуть несоответствующие действительности сведения, записать и опубликовать на срок четыре месяца видеоролики, в которых Навальный зачитывает резолютивную часть решения суда в случае удовлетворения его иска, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

По данным из открытых источников, Александр Удодов - российский предприниматель и инвестор. Работает в сферах девелопмента, логистики и импортозамещающих проектов. Основал агрохолдинг по выращиванию шампиньонов "Грибная радуга", построил бальнеологический курорт "Термы". Владеет несколькими крупными торговыми центрами в Москве и регионах, член правления Евразийского трубопроводного консорциума.