МВД планирует создать в своей структуре киберполицию

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. МВД России планирует организовать в своей структуре киберполицию, соответствующее решение уже принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщил в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Детским общественным советом (ДОС), замглавы МВД России Игорь Зубов.

"Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников", - сказал он.

Зубов также отметил, что в условиях пандемии коронавируса общий уровень преступности в России остался прежним, но в разы выросло число киберпреступлений.

"За период коронавируса у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде резко выросла. По целому ряду причин - это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом. И мы в определенной мере можем говорить о том, что длительное время мы все, все наше общество, молодежь испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана", - сказал он.