Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 0,98

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу увеличился до 0,98. В Москве показатель вырос до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее они находились на минимальных уровнях за неделю.

В четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. Помимо Москвы, это Свердловская область, где показатель составляет 0,99, а также Архангельская область и Ханты-Мансийский автономный округ, в которых он опустился до 0,98.

Еще в четырех субъектах Федерации коэффициент равен 1 - Санкт-Петербурге (четвертый день подряд), Нижегородской и Ростовской областях, а также Красноярском крае.

В Воронежской области и Подмосковье показатель немного выше единицы - 1,02.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.