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Пандемия COVID-19

В Москве выявили 6 937 заразившихся коронавирусом за сутки

Всего с начала пандемии в столице выявили 722 178 инфицированных

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новые 6 937 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 722 178 инфицированных, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом

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Днем ранее в Москве было зарегистрировано 6 711 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

За сутки в Москве был выписан по выздоровлению 5 821 пациент, зарегистрировано 72 летальных исхода.

За все время выздоровели 557 028 человек, 10 243 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 154 907 человек.

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