Прокуратура потребовала запретить в России аниме "Тетрадь смерти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Прокуратура подала иски в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России несколько аниме-мультфильмов, в том числе популярное японское аниме "Тетрадь смерти", а также песню рэпера Моргенштерна, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд зарегистрировал административные исковые заявления о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено: <...> "Тетрадь смерти", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, иски поданы прокуратурой.

Всего, по данным пресс-службы, было подано пять исков, в которых суд просят признать запрещенными другие менее известные мультфильмы, а также песни, в том числе одну из композиций рэпера Моргенштерна. "Дела приняты к производству", - отметили в пресс-службе.

Аниме "Тетрадь смерти" является одним из наиболее популярных японских мультфильмов этого жанра в мире. Аниме уже требовали запретить в 2013 году активисты на Урале после того, как в Екатеринбурге нашли тело школьницы с травмами, расследовалось дело о доведении до самоубийства. В личных вещах у нее обнаружили комиксы "Тетрадь смерти", выяснялось, могли ли они стать причиной случившегося.