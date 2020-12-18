МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" назвал главные слова десятилетия, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. В 2020 году такими словами стали - "карантин", "пропуск" и "конституция", говорится в сообщении.

"У составителей словарей есть такой жанр - слово года. Аналитики "Яндекса" тоже решили в него поиграть: взяли поисковые запросы за 10 лет и нашли имена нарицательные, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Например, в 2012 самым популярным из них было слово "мультиварка", в 2015 - "тверк", в 2020 - "карантин", - говорится в сообщении.

Согласно материалам компании, главными словами в 2011 году стали - "планшет", "купон" и "дефолт"; в 2012 - "мультиварка", "мемы" и "ультрабук"; в 2013 - "метеорит", "плейкаст", "промокод"; в 2014 - "майдан", "годжи" и "санкции"; в 2015 - "тверк", "кек" и "слипоны"; в 2016 - "гироскутер", "петиция" и "вейп"; в 2017 - "спиннер", "майнинг" и "криптовалюта"; в 2018 - "слайм", "каршеринг" и "сквиши"; в 2019 - "рецессия", "постирония" и "люстрации"; в 2020 - "карантин", "пропуск" и "конституция".