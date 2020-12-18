Комитет Думы рекомендовал принять законопроект о биологической безопасности во II чтении

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья в пятницу рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о биологической безопасности в РФ. Об этом ТАСС сообщил член комитета Александр Петров ("Единая Россия"). Текст поправок, рекомендованных комитетом к принятию, есть в распоряжении агентства. Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 22 декабря.

"Мы рассмотрели поправки ко второму чтению, согласовали, что принимаем, что не принимаем. Проголосовали единогласно за то, чтобы рекомендовать принять законопроект во втором чтении", - сказал Петров.

Законопроект был внесен в Думу правительством в декабре прошлого года. Документ устанавливает основы государственного регулирования и основные принципы в области обеспечения биологической безопасности РФ, а также определяет комплекс мер, "направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков".

Документ закрепляет право граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов, на получение от органов власти, а также от соответствующих организаций "информации о состоянии защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, о принимаемых мерах, направленных на такую защиту, на предотвращение биологических угроз". Одновременно граждане будут обязаны "не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение права других граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов". Законопроект обязывает организации уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности. Порядок уведомления установит правительство РФ.

Законопроект устанавливает способы борьбы с распространением инфекционных и паразитарных болезней. В частности, для предотвращения возникновения таких болезней предлагается изучать свойства патогенов - возбудителей новых, редких или ранее не встречавшихся на территории РФ болезней. Кроме того, предлагается разрабатывать и внедрять средства и методы индикации и идентификации патогенов, а также реализовывать мероприятия, направленные на предотвращение формирования очагов таких болезней.

Бесконтрольное применение лекарств

Как отмечали депутаты в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, документ направлен в том числе и на то, чтобы оградить граждан от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих их нечувствительными к антибиотикам. Так, ко второму чтению профильный комитет уточнил, что для снижения уровня распространения инфекционных болезней, вызываемых возбудителями, устойчивыми к лекарствам и химическим и биологическим средствам, вводится в том числе ограничение отпуска лекарств для лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых патогенными микроорганизмами. Ограничения вводятся в целях исключения приема таких лекарств при отсутствии медицинских показаний. Предполагается, что такие нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Кроме того, предлагается запретить использование лекарств для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных без клинического подтверждения диагноза, продолжать их применения при отсутствии эффективности лечения.

Документ прописывает понятие "биологическая безопасность", под которым предлагается понимать "состояние защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, при котором обеспечивается допустимый уровень биологического риска". Кроме того, в законопроекте предлагается прописать понятия "опасный биологический фактор", "биологический риск", "допустимый уровень биологического риска", "биологическая защита", "штамм", "инфекция (инфекционная болезнь), связанная с оказанием медицинской помощи". Ко второму чтению депутаты предложили прописать в законе несколько новых понятий - "иммунодефицитное состояние", "авария", "чрезвычайная ситуация в области обеспечения биологической безопасности", "зона биологического заражения", а также "план реагирования на биологические угрозы", который устанавливает кабмин.

Профильный комитет уточняет понятие биологической угрозы, под которой предлагается понимать наличие находящихся на территории РФ и за ее пределами опасных биологических факторов и потенциально опасных биологических объектов, "способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых отравлений, ухудшению ситуации в области биологической безопасности, ее обеспечения и (или) перерастанию в чрезвычайную ситуацию биологического характера". Документ дает перечень основных биологических угроз.

Предполагается, что к июлю 2022 года правительство установит перечень потенциально опасных биологических объектов, порядок осуществления мер по предотвращению аварий и диверсий на таких объектах, мер по локализации и ликвидации зон биологического заражения.

Законопроект предполагает формирование государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности на основе сведений, предоставляемых госорганами и находящимися в их ведении организациями. Состав и порядок предоставления сведений, содержащихся в такой системе, а также используемые для их обработки информационные технологии и технические средства определит правительство. Эта норма вступит в силу с 1 января 2022 года.