Глава Тамбовской области объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих

ТАМБОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин объявил 31 декабря выходным днем для государственных служащих. Об этом сообщает пресс-служба региона.

"31 декабря в Тамбовской области будет выходным днем для граждан, замещающих государственные должности области, и руководителей областных госучреждений, подведомственных администрации области. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин", - сообщает пресс-служба.

Вместо 31 числа на работу им предстоит выйти в субботу, 26 декабря. Остальным работодателям региона также рекомендовано сделать 31 декабря днем отдыха. При этом 26 и 31 декабря в детских садах региона должны быть организованы дежурные группы, в поликлиниках обеспечено медицинское обслуживание населения, МФЦ должны продолжить оказывать услуги населению.

Ранее ряд регионов РФ уже объявил 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.