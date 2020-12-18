{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

Глава Тамбовской области объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих

Рабочий день перенесен на 26 декабря

ТАМБОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин объявил 31 декабря выходным днем для государственных служащих. Об этом сообщает пресс-служба региона.

"31 декабря в Тамбовской области будет выходным днем для граждан, замещающих государственные должности области, и руководителей областных госучреждений, подведомственных администрации области. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин", - сообщает пресс-служба.

Вместо 31 числа на работу им предстоит выйти в субботу, 26 декабря. Остальным работодателям региона также рекомендовано сделать 31 декабря днем отдыха. При этом 26 и 31 декабря в детских садах региона должны быть организованы дежурные группы, в поликлиниках обеспечено медицинское обслуживание населения, МФЦ должны продолжить оказывать услуги населению.

Ранее ряд регионов РФ уже объявил 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2021
Пандемия COVID-19
Правительство ФРГ планирует организовать траурное мероприятие памяти жертв пандемии
Власти пока не установили конкретную дату проведения церемонии в связи с распространением коронавируса
Читать полностью