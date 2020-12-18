На Ставрополье качественным водоснабжением обеспечили еще 20 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Модернизация очистных сооружений водоснабжения в селе Курсавка Ставропольского края позволила обеспечить качественным водоснабжением жителей еще 14 населенных пунктов, где проживают более 20 тыс. человек, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Реализован крупный проект в сфере водоснабжения в Андроповском районе. Капремонт очистных сооружений водоснабжения (ОСВ) в Курсавке стартовал в 2019 году по поручению главы Ставрополья Владимира Владимирова. Финансирование проекта - почти 152 млн рублей - обеспечил бюджет Ставропольского края. Теперь дополнительное и качественное водоснабжение обеспечено для 14 населенных пунктов, где проживают более 20 тыс. человек - две трети населения Андроповского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизированы четыре фильтра на станции водоподготовки в Курсавке, что позволило увеличить производительность очистных сооружений. Проведена замена обвязки стальных трубопроводов и запорной арматуры в камере управления. Заменены аварийные участки водоводов между селами Курсавка и Ульяновское протяженностью почти 13 км.

"Построенные в 1986 году, ОСВ села Курсавка исчерпали свой ресурс и остро нуждались в модернизации. Рассчитываем, что теперь жители этой территории края забудут о проблемах с водоснабжением", - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко, слова которого приводятся в сообщении.