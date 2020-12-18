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Пандемия COVID-19

LA Times: в Южной Калифорнии не осталось мест в реанимации

По данным газеты, пациентов, которые должны находиться в реанимации, будут переводить в другие отделения

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Отделения интенсивной терапии в регионе Южная Калифорния (штат Калифорния) полностью заполнены. Об этом в четверг сообщила газета The Los Angeles Times.

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"Отделения интенсивной терапии заполнены, и больницы намерены принимать меры, чтобы пациенты, состояние которых оценивается как тяжелое, продолжали получать максимально возможную помощь. Это значит, что пациенты, которые должны находиться в реанимации, будут переведены в другие отделения больницы", - указывается в статье.

По данным газеты, такая стратегия может быть эффективной какое-то время, но, в конечном итоге, тяжелобольных пациентов может быть слишком много с учетом недостатка реаниматологов и медицинских сестер отделений интенсивной терапии. В издании уверены, что такая ситуация "может привести к увеличению смертности". В сложившихся условиях больницы проводят обучение медперсонала из других отделений работе в реанимации. Кроме того, привлекаются работники из-за рубежа.

Только в округе Лос-Анджелес в отделениях интенсивной терапии находятся более 1 тыс. человек, у которых диагностирован COVID-19, что в четыре раза больше, чем по состоянию на 1 ноября. "Согласно прогнозам, к началу января в интенсивной терапии здесь будут нуждаться от 1 600 до 3 600 пациентов, если ситуация с коронавирусом не изменится", - отмечает The Los Angeles Times.

Калифорния стала вторым штатом, в котором число заразившихся новым коронавирусом жителей превысило 1 млн. Первым рубеж в 1 млн случаев заражения 11 ноября преодолел штат Техас. Всего, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 17,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 310 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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