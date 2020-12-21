"Не развлекать ребенка, а развлекаться вместе": как весело провести новогодние дни дома

"Как я буду его развлекать" — ложная формулировка"

10 дней дома — с 1 по 10 января. Обычно январские каникулы у родителей маленьких детей и младших школьников расписаны заранее — театральные постановки, елки, походы в музеи и на выставки. Но в начале 2021 года, когда из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, культурные мероприятия отменены, заботы о досуге детей лягут целиком на плечи домашних. "Как развлечь ребенка?", "Чем заняться с ребенком?" — самые частые вопросы в родительских интернет-сообществах в декабре. Ведь раньше можно было купить билет на спектакль, отвести туда ребенка, занять и заинтересовать его. А чем заинтересовать дома?

Педагог Дима Зицер считает, что ошибка кроется уже в постановке вопроса.

"Мы говорим не о педагогическом процессе, а об общении с любимыми людьми. Это — отправная точка. Очень частая и ложная формулировка — а жаль — "Как я буду его развлекать". Вместо "Как мы будем вместе развлекаться и как мы будем вместе весело проводить время", — говорит Дима. — Как вы понимаете, это не просто игра слов. "Как я буду его развлекать?" — в этом есть уже элемент вынужденности, как будто я кому-то это должен. Самый простой совет — ребята, просто на уровне слов поменяйте формулировку. Вы удивитесь, но в этот момент уже происходит маленькое чудо".

По мнению Димы, родителю стоит в первую очередь спросить самого себя, а что интересно лично ему. Это касается родителей, которые не любят играть с детьми, скучают, не могут вовлечься в детскую игру или придумать для них интересное занятие.

"Не нужны искусственные конструкции, когда ради ребенка я должен заниматься тем, что мне не нравится. Важно понять, что вы любите, и подсоединить к этому ребенка. Это особенно легко с маленькими детьми. В возрасте пяти-семи лет мы воспринимаем родителей как богов, и ничего мы не можем такого сделать в его глазах, чего бы не стоило делать. Этот ключ — когда я делаю то, что я люблю, и делаю это увлеченно, и делаю это страстно, это безусловно рождает увлеченность в партнерах — в наших детях. Любите готовить — делайте это вместе с детьми. Любите ходить в походы — отправьтесь в него, пусть это будет даже соседний лес или парк".

"Вы должны сказать: "Как нам все это успеть?"

Педагог советует тем, кто привык к насыщенной культурной программе на каникулах, не изменять традиции. Просто в этот раз подготовиться придется чуть тщательнее.

"Ничего не надо менять, — говорит Дима Зицер, — но придется планировать, даже если вы не привыкли к этому. К Новому году составьте список, что бы вы хотели увидеть, что бы хотели поделать, что долго-долго откладывали и вот наконец-то у вас есть такая возможность. Наверняка рядом с вашим городом есть достопримечательности, которые вы еще не видели. Отправились туда — и вот уже и погуляли, и посмотрели, и поели, и поболтали. Планируйте на несколько дней, это должен быть список из большого количества наименований, чтобы к концу этого списка мы сказали вместе с членами семьи: "Ого! Как нам все это успеть?" Чтобы было из чего выбирать, чтобы мы этот момент вынужденности убрали".

Подогреть ожидание Нового года можно уже сейчас, предложив детям новогодний адвент. Обычно эта европейская традиция сводится к открыванию каждый день окошек в календаре, в которых спрятаны шоколадки, игрушки или наклейки с пожеланиями. Если выйти за эти рамки, получится создать для ребенка атмосферу волшебства, увлечь книгами, познавательными играми.

Детский книжный блогер Мария Вусс советует заранее придумать и прописать сценарий адвента. Он может занять десять дней, неделю, даже пять дней — главное, чтобы была концепция, ведь каждый день ребенок будет ждать продолжения истории.

"К примеру, можно помочь Деду Морозу сразиться со Снежной королевой или улететь в чудесное путешествие по разным странам, чтобы узнать о новогодних обычаях и традициях этих государств. Адвент может быть любым: книжным, историческим, библейским, сказочным, музыкальным — все зависит от вашей фантазии и увлечений вашего ребенка!" — говорит Мария.

Каждый день адвента предлагайте ребенку новые задания. Это могут быть готовые химические опыты для детей, отправка поздравительных открыток по почте близким и друзьям, изготовление поделок. Напишите заранее на крафтовой бумаге письма для детей с заданиями от сказочных героев — так вы не только увлечете их, но и сможете потренировать их навыки чтения.

Чем заняться на каникулах дома?

Кроме поездок за город или к окрестным достопримечательностям распишите заранее и подготовьте реквизит для занятий дома. Это может быть выпечка имбирного печенья, сборка и украшение пряничного домика, создание рождественского венка; сделайте из простых картонных коробок поезд, раскрасьте его и поиграйте в Полярный экспресс. Подберите тематические книжки с красивыми иллюстрациями, накануне Рождества зажгите свечи и почитайте детям вслух. Дети любят снимать видео, делать селфи? Попробуйте снять поздравительный клип, смонтируйте ролик и отправьте его друзьям и близким или устройте фотосессию в нарядных костюмах. Достаньте старый проектор и посмотрите с ребенком диафильмы. Это занятие увлекает даже тех детей, которые привыкли к мультикам в планшете и телефоне.

Впрочем, любовь к гаджетам можно обратить во благо: купите ребенку образовательный курс по предмету, который ему нравится больше всего, и тогда время, проведенное за компьютером, будет потрачено с пользой. Например, на сайте "ПостНаука" можно найти курсы, тексты, видеоэфиры, гиды и спецпроекты, посвященные самым разнообразным научным темам; онлайн-кинотеатр Ivi предлагает программы, посвященные географии, истории, космосу, биологии; приложение "Радио Арзамас" — подкасты по литературе, музыке, истории искусства; платформа "Умназия" — онлайн-курсы по географии, химии, физике, финансовой грамотности; сайт Logiclike — логические и математические задания для малышей пяти-семи лет. В интернете есть сотни мастер-классов, которые научат лепке из глины, шитью, приготовлению пряников, созданию собственного мультфильма и клипа и многому другому. Самые знаменитые музеи мира — петербургский Эрмитаж, мадридский музей Прадо, Британский музей и другие — предлагают отправиться в виртуальный тур по их залам.

Отправьтесь с детьми в маленькое, но реальное путешествие за новогодней елкой в лесничество, где вы сами сможете выбрать понравившееся дерево и спилить его. О том, как и где это сделать, мы подробно писали здесь. Накануне праздника займитесь украшением елки.

"Можно сделать елочные игрушки из ваты или других подручных материалов и украсить ими домашнюю елку, — советует Мария Вусс. — А на елку во дворе повесьте баранки, золотые грецкие орехи или ледяные игрушки, которые вы предварительно заморозите дома".

Приготовьте морковь, старый шарф и ведерко и слепите во дворе красивого снеговика, смастерите с детьми кормушку из обрезков досок, фанеры или купите готовый набор для сборки.

Займитесь планированием: напишите с ребенком список дел и достижений, которых бы обязательно хотелось добиться в наступившем году. Напишите вместе с ребенком новогодний рассказ или сказку, красиво оформите его в самодельную книжку, предложите нарисовать картинки для нее.

Отталкивайтесь от увлечений ребенка и вводите в ваши повседневные дела его любимых сказочных героев.

По сути, не так важно, что вы будете делать, главное, что новогодние дни можно потратить на общение с близкими и уделить им персональное внимание — то, на что так редко остается время в повседневной жизни.

Карина Салтыкова