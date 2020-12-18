Книга Марии Бутиной "Тюремный дневник" издана тиражом в 10 тыс. экземпляров

"На сегодняшний день вышло десять тысяч экземпляров. Это моя первая книга, я надеялась на ее успех, но такого, честно говоря, не ожидала, возник достаточно серьезный ажиотаж. Основной задачей было донести всю историю, которая произошла со мной. Сегодня прессе известно не больше трети истории моего заключения, в чем была причина заключения и о чем допрашивали меня в течение полугода специальные агенты бюро расследований США", - рассказала Бутина, добавив, что рассматривается возможность дополнительного тиража.

Автор отметила, что книга базируется на дневниках, которые она вела в заключении. "У меня их накопилось 1,2 тыс. страниц, которые вынесены были разными способами, часть через адвоката, часть отправленных почтой. Изымать их у меня в ФБР не стали, я вела их специальным образом, эзопов язык никто не отменял, поэтому, если бы у меня их изъяли [сотрудники] ФБР - а я думаю, что многие вещи они читали - то они бы просто увидели описание быта заключенного день за днем проводящего время в одиночной камере", - пояснила Бутина.

По ее словам, интерес к книге проявили в Прибалтике, также ведутся переговоры о переводе книги на немецкий язык.

Героями книги стали главы государств, известные политические и общественные деятели, агенты ФБР и других спецслужб, заключенные американских тюрем, юристы, дипломаты и журналисты: все, кто сделал все возможное, чтобы Бутина надолго оказалась в тюрьме, и все, кто боролся за ее освобождение всеми доступными способами.

История Марии Бутиной

15 июля 2018 года Марию Бутину задержали в Вашингтоне. Ей было предъявлено обвинение по двум пунктам. По версии следствия, она вела на территории США деятельность в пользу иностранного государства, не имея статуса иностранного агента, который должен быть зарегистрирован Министерством юстиции. По совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы.

26 апреля 2019 года Бутина была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркнула, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства.

Председательствовавшая на процессе судья Таня Чаткэн признала, что Бутина не действовала в США как сотрудник разведки. Судья удовлетворила ходатайство обвинения о депортации россиянки на родину после отбытия срока заключения. 8 мая 2019 года Федеральное бюро тюрем, подчиняющееся Министерству юстиции, сообщило, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября. Затем срок тюремного заключения был сокращен до 25 октября 2019 года. На следующий день она вернулась на родину.