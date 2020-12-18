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Комитет Госдумы поддержал запрет оборота и пропаганды закиси азота с 1 января

Согласно документу, перечень одурманивающих веществ будет определять правительство

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья в пятницу рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, направленный на недопущение использования физическими лицами так называемого веселящего газа (закиси азота) для целей, не связанных с медицинским применением. Об этом ТАСС сообщили участники заседания. Текст поправок, рекомендованных комитетом к принятию, есть в распоряжении ТАСС.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с членом комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальей Костенко в 2018 году, однако в ноябре авторы инициативы подготовили новую редакцию. Ко второму чтению комитет одобрил поправки, внесенные авторами законопроекта, согласно которым законопроект получил новое название "Об ограничении оборота закиси азота в РФ". Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

Согласно поправкам, запрещается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

Законопроект уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает его использование и потребление гражданами не по назначению "в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью". Согласно документу, перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе и закись азота, будет определять правительство.

Комитет предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 22 декабря.

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