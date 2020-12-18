Муж Легкоступовой заявил права на ее недвижимость, деньги и песни

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Супруг заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой, умершей этим летом, Юрий Фирсов заявил права на ее имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность. Как сообщил ТАСС адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин, Фирсов также заявил о намерении начать сольную карьеру и исполнять песни артистки.

"Фирсов официально объявил семье моих доверителей, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство. При этом он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, а также на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения, объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и петь песни Валентины", - сказал юрист. По его словам, семья артистки была удивлена таким решением Фирсова.

Официальными комментариями представителей Фирсова ТАСС пока не располагает.

Ранее в пресс-службе СК сообщили ТАСС, что к главе ведомства Александру Бастрыкину обратилась дочь певицы Анетта Бриль, которая попросила взять на личный контроль ход доследственной проверки обстоятельств смерти ее матери. В этой связи глава СК поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении Бриль информацию. В рамках проверки по факту смерти Легкоступовой проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. 6 августа в больницу ее отвезла дочь, у певицы обнаружили черепно-мозговую травму. По предварительным данным, она упала в ванной и ударилась головой.