Google признал неточным перевод фразы с упоминанием Путина

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Google признал неточным перевод с английского языка фразы "Thank you, Mr President" как "Спасибо, Владимир Владимирович" и работает над исправлением этой ошибки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее пользователи "Google Переводчика" заметили, что фраза "Thank you, Mr President" переводится как "Спасибо, Владимир Владимирович", причем в другом написании и с другой пунктуацией сервис выдает верный перевод: "Спасибо, господин/мистер президент".

"Работа "Google Переводчика" основывается на изучении примеров перевода в интернете. Некоторые из этих шаблонов могут исказить перевод в нашей системе. Спасибо пользователям, что обратили внимание на данную неточность. Мы работаем над тем, чтобы исправить ее", - отметили в компании.