Путин сообщил коллегам по СНГ о скором появлении новых российских вакцин от коронавируса

"Мы готовы содействовать всем странам Содружества [Независимых Государств] в вакцинации населения с использованием российских вакцин", - сказал он на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

"Имеются в виду и "Спутник V", и "Эпиваккорона", и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины", - отметил Путин.

Российский лидер также предложил вместе заняться организацией производства вакцин. "Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней", - подчеркнул Путин. На его взгляд, "это очень важно для населения стран, имея в виду тесные контакты в экономической сфере, в гуманитарной сфере между нашими странами, имея в виду, что через границы передвигаются сотни тысяч, миллионы граждан".

Противоэпидемиологические мероприятия

По его словам, страны СНГ завершают работу над планом совместных противоэпидемиологических мероприятий. "Важно, что государства Содружества с самого начала исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией, была налажена координация между санитарными службами", - сказал российский лидер.

По словам Путина, "ведется работа над соглашениями о сотрудничестве по санитарной охране территорий и реагированию на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера". "Завершается и подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемиологические мероприятия", - добавил он.

Путин считает, что 2020 год был весьма непростым из-за пандемии коронавируса. "Россия оказывала и будет оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнерам по СНГ, которые в этом заинтересованы", - заверил он, напомнив, что РФ передала в страны СНГ тест-системы и реагенты для проведения в общей сложности порядка 1 млн 300 тыс. исследований на COVID-19. Также, отметил глава государства, в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Молдавию и Узбекистан отправлялись российские миссии врачей и эпидемиологов для оказания практической помощи в профилактике, диагностике и лечении коронавируса.