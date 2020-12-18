Житель поселка Алакуртти извинился перед фельдшером, на которого пожаловался Путину

ТАСС, 18 декабря. Житель поселка Алакуртти Мурманской области Юрий Краснянский, пожаловавшийся на фельдшера президенту РФ Владимиру Путину, принес свои извинения в адрес медработника.

Накануне на ежегодной пресс-конференции Путин зачитал письмо Краснянского, в котором говорилось, что в населенном пункте работает всего "одна машина с одним фельдшером". Также обратившийся заявил, что единственному работающему в селе фельдшеру 86 лет, и в силу возраста он не может поставить корректный диагноз. Однако после оперативной проверки местными властями данная информация не подтвердилась.

"Я прошу у вас прощения, извините меня пожалуйста, я был не прав", - сказал он в эфире Первого канала.

На ситуацию сразу отреагировали местные власти, губернатор Мурманской области Андрей Чибис установил, что фельдшеру 66 лет, а не 86. Он также попросил жителей региона корректно относится к медицинским работникам, призвал не принижать их профессиональный уровень.

Кроме того, он отметил, что в селе есть два врача-педиатра, стоматолог и лаборант. По словам Чибиса, несмотря на то, что по нормативам на 10-тысячный поселок положена одна машина скорой помощи, в Алакуртти живет более 3 тысяч человек, там два автомобиля скорой помощи, полностью укомплектованные необходимыми медработниками и четырьмя водителями.

Также ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от региона Татьяна Кусайко сообщила ТАСС, что после заявления Краснянского врач изъявила желание уволиться.