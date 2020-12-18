Путин: страны СНГ должны и далее солидарно защищать историческую память о ВОВ

НОВО-ОГАРЕВО, 18 декабря. /ТАСС/. Россия благодарна партнерам по Содружеству Независимых Государств (СНГ) за поддержку инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма. Важно и далее солидарно защищать память о Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.

Российский лидер назвал логичным, что вся деятельность СНГ в этом году проходила под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также поблагодарил страны содружества, военные подразделения которых участвовали в параде на Красной площади. Россия высоко это ценит, указал глава государства.

"Признательны партнерам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях, - подчеркнул Путин. - Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от агрессии".

По его словам, Великая Победа не только принесла мир, но и позволила заложить прочный фундамент современного миропорядка. "И сегодня мы принимаем еще одно важное заявление - это заявление по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций, - заметил президент России. - Принципиально важно, что в нем четко подтверждается приверженность стран СНГ уставу ООН, подчеркивается центральная и координирующая роль ООН в международных делах".

В завершение Путин также пожелал успехов лидерам и жителям стран СНГ в преддверии Нового года. "Хочу поздравить вас, ваших близких и народы ваших стран с этим замечательным праздником, а нашим белорусским друзьям [пожелать] успехов в председательстве в СНГ в 2021 году", - добавил он, обращаясь к участникам мероприятия.