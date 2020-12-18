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Пандемия COVID-19

Bloomberg: Moderna забраковала 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 из-за сбоя на производстве

По данным агентства, возникшие на заключительных стадиях производственного процесса проблемы были связаны с "фильтрацией"

ТАСС, 18 декабря. Американская биотехнологическая компания Moderna была вынуждена списать около 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблем на финальных этапах производства препарата. Об этом в четверг в интервью агентству Bloomberg сообщил американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе "Операция "Невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины.

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По словам Слауи, 400 тыс. доз являлись частью более крупной партии вакцины в размере 1,4 млн доз. Возникшие на заключительных стадиях производственного процесса проблемы были связаны с "фильтрацией", пояснил иммунолог. Он также подчеркнул, что такие сбои характерны для технологических процессов подобной сложности.

Как информировала во вторник газета The New York Times, решение по вакцине, разработанной Moderna, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США может принять уже 18 декабря. В опубликованном ранее пресс-релизе компания заявила, что эффективность ее вакцины против коронавируса нового типа превышает 94%. В исследовании препарата приняли участие 30 тыс. человек.

Теги
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