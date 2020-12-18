В Петербурге на первом этапе планируют привить от коронавируса 37 тыс. педагогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Педагоги Санкт-Петербурга будут проходить вакцинацию от коронавируса в два этапа - в первую очередь привьют школьных учителей старших классов и педагогов системы профессионального образования. В общей сложности это 37 тыс. человек, сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

"Первыми прививаются работники, которые подвержены наибольшему риску заболеть. Это три категории - педагогические работники школ, работающие с 5-11 классами, педагогические работники системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений. В общей сложности это около 37 тысяч человек, которые в силу специфики своей работы контактируют с большим количеством детей и взрослых", - говорится в сообщении. На втором этапе привиться смогут учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

В пятницу в Петербурге начался первый этап вакцинации работников системы образования. Пункты вакцинации учителей открылись на базе медицинских учреждений Красногвардейского, Центрального, Выборгского, Московского и Курортного районов. В течение ближайших дней откроются пункты в остальных районах города. Сегодня вакцину получат около 100 добровольцев.

На сегодняшний день Санкт-Петербург получил 5,5 тыс. доз вакцины "Спутник V", а также почти 1 тыс. доз "Эпиваккорона". Ранее Сарана сообщал, что Петербург ожидает до конца года еще около 100 тыс. доз вакцины от коронавируса. В январе ожидаются более крупные поставки - до полумиллиона доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 193 300 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 111 781 человек, умерли 6 692. За последние сутки в городе выявили 3 757 случаев заражения.