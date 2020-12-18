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Загрязнение воды у Халактырского пляжа на Камчатке

В РАН заявили, что причиной экологической катастрофы на Камчатке стало цветение водорослей

По словам замдиректора Национального научного центра морской биологии Татьяны Орловой, речь идет о водоросли Karenia selliformis

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Цветение жгутиковой водоросли карения (Karenia selliformis) стало причиной массовой гибели морских животных в Авачинской бухте у берегов Камчатки, сообщила в пятницу заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) Татьяна Орлова.

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"С помощью современных методов микроскопии и генетических исследований мы идентифицировали вид микроводоросли, вызвавшей массовую гибель морских животных на восточном побережье Камчатки. Это жгутиковая водоросль карения (Karenia selliformis). В разгар цветения [водоросли] в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до трех тонн органического вещества на один квадратный километр акватории", - сказала Орлова в пятницу в ходе международного научного вебинара, организованного по инициативе Российской академии наук (РАН).

По ее словам, ученые продолжают исследования, чтобы выявить продуцируемые микроводорослью метаболиты и определить степени их влияния на экосистему. Орлова уточнила, что карения представляет собой не самый опасный вид микроводорослей, выделяющих нейротоксины.

"Наши зарубежные коллеги заинтересованы в объединении усилий по изучению вредоносного цветения микроводорослей и на Камчатке, и во всей Северной Пацифике. Мы пытаемся научиться предсказывать явление "красных приливов" для снижения опасных последствий, среди которых возможны отравления людей и гибель морских животных, снижение рыбного промысла, разрушение экосистем. Эти риски должны регулироваться государственными программами контроля "красных приливов" - без участия государственных органов наука не сможет минимизировать опасные последствия этих природных явлений", - приводятся слова Орловой в релизе РАН.

О вебинаре

Международный вебинар РАН и Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН собрал на одной площадке более 40 ученых из России, Китая, Кореи, США и Японии, которые обсудили вопросы "красных приливов" в Северной Пацифике. Это природное явление носит глобальный характер и оказывает серьезное влияние на людей, морские экосистемы и экономику отдельных стран. Ситуация с гибелью морских животных у берегов Камчатки показала масштабы проблемы вредоносного цветения микроводорослей, считают исследователи.

В 2021 году РАН совместно с региональными партнерами в России (органами власти, вузами и научными центрами) и зарубежными коллегами проведет серию научных конференций и инициирует несколько исследовательских проектов по теме "красных приливов".

Теги
РоссияКамчатский крайЗагрязнение воды у Халактырского пляжа на Камчатке
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