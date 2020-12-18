Главный нарколог Минздрава заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным.

"Один наш коллега из Англии как-то сказал: "разрешенная доза алкоголя равняется нулю". Это, конечно, такая достаточно мощная фраза, но она близка к правде. Для большинства людей что такое алкоголь - C2H5OH - спирт, этиловый спирт, растворитель, токсическое вещество, поэтому безопасного количества токсического растворителя быть не может по определению", - сказал он во время прямого эфира в ТАСС при поддержке АНО "Национальные приоритеты" , посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта "Демография".

Брюн пояснил, что, например, такие слабоалкогольные напитки как пиво или вино большинству людей, у которых хорошо работает ферментативная система, можно употреблять "в лечебных целях". При этом, по его словам, назвать конкретную дозу, которую можно выпить, нельзя до того, как человек не начнет злоупотреблять алкоголем.

"В чем тут дьявольщина, если человек употребляет небольшую дозу алкоголя, он начинает терять критику своего состояния. У него повышается настроение, он становится более активный, мысли у него скачут, и моторика растомрожена, он весел, беспечен. Поскольку критики нет, ему кажется, если он добавит еще алкоголь, ничего страшного не произойдет - в этом дьявольщина и опасность вообще потребления алкоголя", - считает эксперт.

Поэтому, по словам Брюна, невозможно разделить людей на тех, кому можно и нельзя пить алкоголь. "Поэтому мы говорим общее правило - как можно меньше, как можно реже", - заключил он.

Продажа алкоголя в магазинах в жилых домах

Брюн в очередной раз выступил за запрет продажи алкогольных напитков в магазинах, расположенных в жилых домах.

"В двух метрах от моего подъезда есть вход в магазин, маленький магазин в жилом доме. Там очень удобно покупать хлеб, кефир, какие-то продукты первой необходимости, но заодно там есть вино-водочный отдел, там есть табак, и я все время наблюдаю как мужики туда ныряют, оттуда выныриваю и тут же у входа в этот магазин начинают распивать, курить. Тут же ходят дети, какие-то школьники, матери, старики. Это очень нездорово. Мы всегда ратовали за то, чтобы из жилых домов торговлю алкоголя все-таки вывели. Но пока этого не происходит", - сказал он.

При этом Брюн отметил, что некоторые подвижки в данном направлении есть, в России уже запретили продажу алкоголя в пивных, рюмочных, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. Однако эксперт считает, что этого мало, и продажу алкоголя следует выводить в большие специализированные алкомаркеты, как это сделано в Европе или Америке. Нарколог Минздрава также напомнил, что потребление алкоголя на душу населения за последние 10 лет в России снизилось с 18 л до 9,5 л.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.