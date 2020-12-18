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В трех населенных пунктах Саратовской области объявили карантин по бешенству

В одном из сел опасное заболевание выявили у собаки, в двух других - у коров

САРАТОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Ветеринары выявили три очага бешенства в Саратовской области, в населенных пунктах установлен карантин, сообщает в пятницу управление ветеринарии правительства региона.

"В связи с установлением заболевания бешенством на территории поселка Кочетов Калининского района, села Данилкино Балашовского района, села Новоросляевка Дергачевского района с 18 декабря 2020 года установлен карантин", - говорится в сообщении, распространенном управлением.

Уточняется, что в первом случае бешенство выявлено у собаки, в двух других - у крупного рогатого скота. На время действия карантина в неблагополучном пункте нельзя проводить выставки собак и кошек, запрещена торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы указанных сел и отлов диких животных в карантинной зоне.

"Ветеринарные специалисты провели дезинфекцию мест, где обнаружены павшие животные. Выполнили вакцинацию против бешенства всех восприимчивых животных в неблагополучном пункте. В период карантина ветврачи будут совершать подворные обходы с целью выявления больных бешенством", - отмечается в сообщении.

Бешенство - острая вирусная болезнь, протекающая с тяжелым поражением нервной системы, которая чаще всего заканчивается летальным исходом. Данное заболевание поражает домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Болезнь опасна и для человека.

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