Голикова утвердила расширение доступа НКО к средствам на оказание соцуслуг россиянам

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова подписала комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа некоммерческих организаций (НКО) к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в 2021-2024 годах. Об этом сообщили в пятницу журналистам в секретариате вице-премьера.

"Вице-премьер Татьяна Голикова подписала документ, расширяющий возможности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании соцуслуг гражданам. Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы. Это уже второй по счету перечень мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере", - говорится в сообщении.

В документ были включены мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций, предоставляющих населению соцуслуги за счет бюджетных средств, мероприятия по дальнейшему совершенствованию нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в данной сфере, мероприятия по координации деятельности органов власти по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению соцуслуг.