Власти Башкирии выделили более 1 млн рублей на помощь пострадавшим при пожаре в пансионате

ТАСС, 18 декабря. Более 1 млн рублей выделено из резервного фонда правительства Башкирии на оказание помощи родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в пансионате 15 декабря. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты республики.

Что известно о пожаре в доме престарелых в Башкирии

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"Согласно распоряжению правительства Республики Башкортостан, Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан из резервного фонда правительства выделено 1 167,3 тыс. рублей для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам и родственникам погибших граждан в результате пожара", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что родственникам погибших на погребение выделено по 100 тыс. рублей. Пострадавшим в результате пожара направят по 10 тыс. рублей.