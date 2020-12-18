Пасынок Армена Джигарханяна заявил права на наследство

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Приемный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан как его единственный наследник открыл дело о наследстве. Как уточнил ТАСС источник из окружения актера, Джигарханян не оставлял после своей смерти завещания.

"Степан - единственный наследник, который открыл дело о наследстве. Уже к лету следующего года ему будут выданы документы на наследство", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что никакого завещания у Джигарханяна не было.

Ранее артистом было составлено завещание в пользу его теперь уже бывшей супруги Виталины Цимбалюк-Романовской, но после бракоразводного процесса Джигарханян его отменил.

Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет.