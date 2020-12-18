Употребление кефира и кваса не покажет наличие алкоголя в крови у водителей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Употребление кефира и кваса, в котором содержится некоторое количество спирта, не повлияет на результаты проверки автомобилистов на наличие алкоголя в крови. Об этом сообщил в пятницу главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Пока человек пьет кефир, весь алкоголь успевает улетучиться, в организм он уже не поступает. Эту историю несколько лет назад очень активно обсуждали в связи с введением нулевого показателя у водителей, что не должно быть никакого алкоголя. Ни квас, ни кефир не дают алкоголизации", - сказал Брюн во время прямого эфира в ТАСС при поддержке АНО "Национальные приоритеты", посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта "Демография".

Отвечая на вопрос, какой алкоголь менее вреден, Брюн отметил, что тот, "где меньше содержится алкоголя". При этом нарколог призвал граждан, употребляющих пиво, подходить к его выбору с осторожностью. "К сожалению, регламент изготовления пива позволяет использовать и дрожжи, и сахарсодержащие продукты <...>, это совсем не солод, можно варенье [использовать], можно сахар, можно все что угодно туда добавить. Это влияет на то, что пиво получается брагой со всей суммой сивушных масел и со всей суммой вреда, которое оно может нанести. Я всех практически умоляю, не пейте пиво с градусом выше 5 градусов", - сказал он.

Ранее Брюн сообщил, что безопасной дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным.