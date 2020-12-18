Главный нарколог Минздрава: около 20-30% россиян регулярно злоупотребляют алкоголем

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что около 20-30% россиян злоупотребляют алкоголем.

"Где-то 20-30% населения регулярно злоупотребляют алкоголем. И вот они весь алкоголь и выпивают, и это даже не наши больные. <...> Основную массу алкоголя и основной вред себе наносят люди, которые злоупотребляют алкоголем и которые не считаются больными алкоголизмом и даже не входят в группу пагубного потребления алкоголя", - сказал он во время прямого эфира в ТАСС при поддержке АНО "Национальные приоритеты", посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта "Демография".

Брюн отметил, что по данным за 2019 год, за прошедшее десятилетие в России удалось снизить количество выпиваемого за год алкоголя с 18 литров абсолютного спирта на душу населения до 9,5 литров. По его словам, 9 литров спирта - это примерно 20 бутылок водки. "20 бутылок водки - это почти две бутылки в месяц - это много на самом деле. Причем уберите отсюда детей и стариков, уберите примерно 50% населения, которые пьют очень мало и нормативно, останется вот та группа", - заключил он.