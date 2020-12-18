{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ресторанам Липецкой области разрешат работать в Новый год с ограничениями

Власти ждут от рестораторов "порядочности и соблюдения всех норм"

ЛИПЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области решили не закрывать рестораны в новогоднюю ночь, но обяжут их владельцев строго контролировать соблюдение санитарных норм для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам встречи с представителями липецкого ресторанного бизнеса.

"В новогоднюю ночь предприятия общепита закрывать в регионе не планируют, мы понимаем всех, кто хочет отметить праздник, и готовы идти навстречу", - сказал Артамонов, подчеркнув, что власти ждут от рестораторов "порядочности и соблюдения всех норм". "Новогодние каникулы не должны закончиться для людей больничным", - заметил глава региона.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что в ночь с 31 декабря на 1 января отмечать Новый год в кафе и ресторанах можно будет до двух часов ночи. "Разрешены и новогодние корпоративы до 23:00 мск, но все гуляния должны проходить с соблюдением противоэпидемических ограничений", - сказали в пресс-службе. Кроме того, согласно утвержденным правилам, залы заведений общепита должны быть заполнены наполовину, необходимы также соблюдение дистанции между столами и регулярная дезинфекция помещения.

"Требования не такие уж и жесткие, надеюсь, все понимают, насколько это важно для здоровья людей", - заметил глава региона. Он также проинформировал, что власти вместе с полицией усилят контроль за соблюдением этих правил.

Теги
РоссияЛипецкая область
Песков сообщил, что отдельной вакцины для Путина не существует
Президент пользуется лекарствами, доступными для всех россиян, уточнил представитель Кремля
Читать полностью