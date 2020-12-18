Ресторанам Липецкой области разрешат работать в Новый год с ограничениями

ЛИПЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области решили не закрывать рестораны в новогоднюю ночь, но обяжут их владельцев строго контролировать соблюдение санитарных норм для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам встречи с представителями липецкого ресторанного бизнеса.

"В новогоднюю ночь предприятия общепита закрывать в регионе не планируют, мы понимаем всех, кто хочет отметить праздник, и готовы идти навстречу", - сказал Артамонов, подчеркнув, что власти ждут от рестораторов "порядочности и соблюдения всех норм". "Новогодние каникулы не должны закончиться для людей больничным", - заметил глава региона.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что в ночь с 31 декабря на 1 января отмечать Новый год в кафе и ресторанах можно будет до двух часов ночи. "Разрешены и новогодние корпоративы до 23:00 мск, но все гуляния должны проходить с соблюдением противоэпидемических ограничений", - сказали в пресс-службе. Кроме того, согласно утвержденным правилам, залы заведений общепита должны быть заполнены наполовину, необходимы также соблюдение дистанции между столами и регулярная дезинфекция помещения.

"Требования не такие уж и жесткие, надеюсь, все понимают, насколько это важно для здоровья людей", - заметил глава региона. Он также проинформировал, что власти вместе с полицией усилят контроль за соблюдением этих правил.