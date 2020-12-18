Песков сообщил, что отдельной вакцины для Путина не существует

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. У президента России Владимира Путина нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в пятницу в эфире радио "Комсомольская правда" на вопрос о том, почему для Путина не сделают отдельную вакцину от коронавируса.

"Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны, - заверил Песков. - И никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет".