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Песков сообщил, что отдельной вакцины для Путина не существует

Президент пользуется лекарствами, доступными для всех россиян, уточнил представитель Кремля

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. У президента России Владимира Путина нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в пятницу в эфире радио "Комсомольская правда" на вопрос о том, почему для Путина не сделают отдельную вакцину от коронавируса.

"Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны, - заверил Песков. - И никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет".

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