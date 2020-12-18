В Кремле не стали комментировать публикации о слежке за Навальным

"Я не буду это комментировать, мы все сказали", - сказал он в беседе с журналистами в ответ на просьбу прокомментировать публикации о слежке за Навальным. Песков напомнил, что ранее он уже заявлял, что не хочет ничего больше комментировать по этой теме.

В четверг на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о слежке за Навальным и о его якобы отравлении, отметил, в частности, что "этот пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой спецслужб США, поэтому отечественные спецслужбы "конечно, должны за ним присматривать", но это совсем не значит, что его нужно травить. Президент отметил, что если бы Навального хотели отравить, то "наверное, довели бы до конца". Также Путин напомнил, что дал команду выпустить Навального на лечение в Германию в тот же момент, как об этом попросила супруга пациента. Позднее в четверг Песков, говоря о причинах, по которым спецслужбы могли "присматривать" за Навальным, упомянул растущие за ним "уши специальных служб" других стран, а также разные высказывания с призывом к свержению власти.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа - ему стало плохо в самолете. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что тот подвергся воздействию отравляющего вещества. Песков говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза заболевшего в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.