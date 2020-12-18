Эксперт: злоупотребление алкоголем может привести к когнитивным расстройствам к 40 годам

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Частое употребление алкоголя в больших количествах к 40 годам может привести к появлению когнитивных расстройств у человека, в частности слабоумию и припадкам. Об этом сообщил в пятницу главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Последствия злоупотребления алкоголем, они уже сказываются и формируются к 40 годам. Потатор (человек, страдающий алкоголизмом - прим. ТАСС), который регулярно употребляет алкоголь, крепкий алкоголь, к 40 годам у него уже будут обнаруживаться когнитивные расстройства. Такое потребление алкоголя - в будущем это слабоумие и припадки", - сказал он во время прямого эфира в ТАСС, организованного в рамках нацпроекта "Демография" при поддержке АНО "Национальные приоритеты" и посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ.

Нарколог пояснил, что в большинстве своем такие последствия связаны с тем, что у граждан нет привычки пить размеренно. "У нас нет привычки, как, допустим, в средиземноморских странах, пить по чуть-чуть, но постоянно <...>. Эта нагрузка алкогольная распределяется в течение времени достаточно равномерно. У нас <...> пьяные эксцессы, и если берется бутылка водки - она выпивается, если берется две бутылки водки - они выпиваются", - отметил Брюн. Ранее он сообщал, что безопасной дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным.

Также нарколог рассказал, что со злоупотреблением алкоголем связано примерно 70% регистрируемых в России случаев гепатита и цирроза печени.

"Сначала это жировая дистрофия печени, потом это гепатиты, хронические гепатиты, токсические гепатиты, потом цирроз печени и потом смерть. Примерно 70% гепатитов и циррозов печени, которые вообще регистрируются в стране, связаны со злоупотреблением алкоголем", - сказал он во время прямого эфира в ТАСС при поддержке АНО "Национальные приоритеты", посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта "Демография".

Брюн отметил, злоупотребление алкоголем вносит "очень значительный" вклад в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. "Вот если так прикинуть, что 30% населения злоупотребляет алкоголем, и они все не умирают сразу, а умирают постепенно, то я думаю, что не менее 30-50% вклада в эту смертность от остановки сердца, я имею в виду, 50% от смертности от средчено-сосудистых заболеваний связаны со злоупотреблением алкоголем", - заключил эксперт.

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