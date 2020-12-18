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Главный нарколог Минздрава РФ призвал россиян не дарить алкоголь врачам

Евгений Брюн попросил не провоцировать медицинских работников, так как среди них тоже есть группы риска по злоупотреблению алкоголем

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн призвал россиян не дарить врачам алкоголь в качестве благодарности, чтобы не провоцировать их, так как среди медиков тоже есть группы риска по его злоупотреблению.

"Алкоголь продолжают дарить, и самое ужасное, что дарят его врачам, и несчастные врачи потом начинают его передаривать в лучше случае, а в худшем случае среди врачей тоже есть группы риска. И вот тоже хотелось бы обратиться к нашим гражданам дорогим: не дарите алкоголь врачам! Не провоцируйте их, потому что потом не у кого будет лечиться. Они и так сейчас очень заняты", - сказал он во время прямого эфира в ТАСС при поддержке АНО "Национальные приоритеты", посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта "Демография".

 

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