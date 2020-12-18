Главный нарколог Минздрава РФ призвал россиян не дарить алкоголь врачам

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн призвал россиян не дарить врачам алкоголь в качестве благодарности, чтобы не провоцировать их, так как среди медиков тоже есть группы риска по его злоупотреблению.

"Алкоголь продолжают дарить, и самое ужасное, что дарят его врачам, и несчастные врачи потом начинают его передаривать в лучше случае, а в худшем случае среди врачей тоже есть группы риска. И вот тоже хотелось бы обратиться к нашим гражданам дорогим: не дарите алкоголь врачам! Не провоцируйте их, потому что потом не у кого будет лечиться. Они и так сейчас очень заняты", - сказал он во время прямого эфира в ТАСС при поддержке АНО "Национальные приоритеты", посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта "Демография".